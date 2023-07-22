Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у Жовте море

Зазначається, що військові КНДР здійснили запуск кількох крилатих ракет у Жовте море між Китаєм та Корейським півостровом.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що військові КНДР здійснили запуск кількох крилатих ракет у Жовте море між Китаєм та Корейським півостровом. Про це повідомляє Yonhap.

За даними південнокорейського інформаційного агентства, цей запуск відбувся лише через 3 дні після того, як Північна Корея випустила в море на протилежному узбережжі дві балістичні ракети.

Як зауважили південнокорейські військові, розвідувальні органи їх країни та США аналізували пуски, щоб дізнатися більше про тип запущених ракет та інші деталі.

"Наші збройні сили посилили спостереження та пильність, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами та підтримуючи тверду готовність", - розповіли в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Також у Південній Кореї додали, що їхні військові уважно стежать за додатковими діями Півночі.

Зазначається, що Пхеньян здійснив запуски на тлі зростання напруженості на півострові.

Раніше ми писали, що КНДР погрожує ядерною зброєю США через підводний човен у Південній Кореї.

Нагадаємо, що США і Південна Корея започаткували новий механізм задля стримування КНДР.

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