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  1. В Україні

7 тисяч доларів за демобілізацію: у Службі судової охорони прокоментували затримання свого співробітника на хабарі

21:56, 21 липня 2023
Протиправні дії, у яких звинувачений співробітник Служби, не стосуються його функціональних обов’язків за обійманою посадою, — заявили у Службі судової охорони.
7 тисяч доларів за демобілізацію: у Службі судової охорони прокоментували затримання свого співробітника на хабарі
Фото: ДБР
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Як ми писали, працівники Державного бюро розслідування повідомили про підозру начальнику відділу Служби судової охорони та завідувачу одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю, які за 7 тисяч доларів США пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.

У Службі судової охорони прокоментували затримання свого співробітника. 

Там зазначили, що протиправні дії, у яких звинувачений співробітник Служби, не стосуються його функціональних обов’язків за обійманою посадою.

"20 липня, Державне бюро розслідувань на офіційній сторінці було опубліковано інформацію щодо повідомлення про підозру двом посадовцям, які, ймовірно, за гроші пропонували військовослужбовцям демобілізацію за станом здоров’я.

На жаль, справді, одним із затриманих є співробітник Служби судової охорони. Органами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

До завершення досудового розслідування ми не можемо надавати будь-яку інформацію про подію в інтересах слідства. Однак зазначаємо, що протиправні дії, у яких звинувачений співробітник Служби, не стосуються його функціональних обов’язків за обійманою посадою.

Запевняємо, що Служба судової охорони завжди стоїть на боці Закону, тому ми будемо повністю сприяти проведенню слідства та надавати відповідним правоохоронним органам усю необхідну інформацію для встановлення істини.

Ми з нетерпимістю ставимося до будь-яких проявів корупційних чи інших протиправних діянь, тож насамперед важливим є з’ясування всіх обставин справи та справедливого правосуддя.

Служба судової охорони ніколи не захищатиме осіб, які зрадили Присягу співробітника Служби та своїми діями компрометують майже 5000 співробітників Служби, що з честю несуть службу в судових установах України, а також захищають країну на полі бою", — йдеться у повідомленні.

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