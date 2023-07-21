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7 тысяч долларов за демобилизацию: в Службе судебной охраны прокомментировали задержание своего сотрудника на взятке

21:56, 21 июля 2023
Противоправные действия, в которых обвиняемый сотрудник Службы, не касаются его функциональных обязанностей по занимаемой должности, — заявили в Службе судебной охраны.
7 тысяч долларов за демобилизацию: в Службе судебной охраны прокомментировали задержание своего сотрудника на взятке
Фото: ГБР
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Как мы писали, работники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении начальнику отдела Службы судебной охраны и заведующему одним из отделений Главного военного клинического госпиталя, которые за 7 тысяч долларов США предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы по состоянию здоровья.

В Службе судебной охраны прокомментировали задержание своего сотрудника.

Там отметили, что противоправные действия, в которых обвиняемый сотрудник Службы, не касаются его функциональных обязанностей по занимаемой должности.

"20 липня, Державне бюро розслідувань на офіційній сторінці було опубліковано інформацію щодо повідомлення про підозру двом посадовцям, які, ймовірно, за гроші пропонували військовослужбовцям демобілізацію за станом здоров’я.

На жаль, справді, одним із затриманих є співробітник Служби судової охорони. Органами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

До завершення досудового розслідування ми не можемо надавати будь-яку інформацію про подію в інтересах слідства. Однак зазначаємо, що протиправні дії, у яких звинувачений співробітник Служби, не стосуються його функціональних обов’язків за обійманою посадою.

Запевняємо, що Служба судової охорони завжди стоїть на боці Закону, тому ми будемо повністю сприяти проведенню слідства та надавати відповідним правоохоронним органам усю необхідну інформацію для встановлення істини.

Ми з нетерпимістю ставимося до будь-яких проявів корупційних чи інших протиправних діянь, тож насамперед важливим є з’ясування всіх обставин справи та справедливого правосуддя.

Служба судової охорони ніколи не захищатиме осіб, які зрадили Присягу співробітника Служби та своїми діями компрометують майже 5000 співробітників Служби, що з честю несуть службу в судових установах України, а також захищають країну на полі бою", — сказано в сообщении.

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