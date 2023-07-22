Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Желтое море

Отмечается, что военные КНДР запустили несколько крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что военные КНДР осуществили запуск нескольких крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap.

По данным южнокорейского информационного агентства, этот запуск произошел только через 3 дня после того, как Северная Корея выпустила в море на противоположном побережье две баллистические ракеты.

Как отметили южнокорейские военные, разведывательные органы их страны и США анализировали пуски, чтобы узнать больше о типе запущенных ракет и других деталях.

"Наши вооруженные силы усилили наблюдение и бдительность, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами и поддерживая жесткую готовность", - рассказали в Объединенном комитете начальников штабов.

Также в Южной Корее добавили, что их военные внимательно следят за дополнительными действиями Севера.

Отмечается, что Пхеньян совершил запуски на фоне роста напряженности на полуострове.

Ранее мы писали, что КНДР угрожает ядерным оружием США из-за подлодки в Южной Корее.

Напомним, что США и Южная Корея положили начало новому механизму для сдерживания КНДР.

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