Что празднуют 22 июля: приметы, запреты, памятные события

22 июля отмечают Всемирный день мозга и День летнего отдыха.

В субботу, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Событие было начато Всемирной федерацией неврологии еще в 1957 году. Одной из основных целей ее работы является выявление болезней, нарушающих деятельность мозга. А также поиск средств для сохранения ясности разума до конца жизни человека.

Еще 22 июля отмечают День летнего отдыха. Начали его еще в 2015 году. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания людей к необходимости выделения отдельного времени для релаксации, созданию интересного досуга в летние месяцы.

Также 22 июля День гамака. Нетипичный, но очень приятный праздник, являющийся символом отдыха на природе. День создали специально для того, чтобы поощрить людей забыть о повседневных делах и просто насладиться пребыванием в гамаке.

Верующие чтят память мученика Панкратия.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: долго и ярко светят звезды на небе — ждите грозы;

луна имеет темный оттенок — к концу лета задержится непогода;

много черники уродило — ждите холодную зиму;

роса на траве — ливни не обойти;

в небе увидеть радугу — к жаркой погоде без дождя.

Верующие 22 июля обязательно посещают вечернюю службу. Пытаются физически не работать, ведь Церковь запрещает это делать. В народе день называли Панкратий-ягодник. Люди верили, что в этот период в лесу созревают ягоды и приобретают целебную силу.

Не стоит в этот день конфликтовать, ругаться, ссориться с близкими и отказывать в помощи.

Памятные события за 22 июля:

1099 год — крестоносцы создают Иерусалимское королевство, первым главой государства становится Готфрид Бульонский;

1502 год — в Лиссабон возвращаются участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи;

1653 год — к столице Молдавского княжества Сучавы подходит 7-тысячный отряд Тимоша Хмельницкого во главе с новым хозяином молдавским Георгием Штефаном, начинается осада;

1790 год — в Королевстве Франция национализируют имущество церкви;

1793 год — шотландский исследователь Александер Маккензи становится первым европейцем, пересекающим Канаду с востока в Тихий океан;

1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";

1894 год — на трассе Париж-Руан протяженностью 126 км проходят первые в мире автогонки;

1921 год — в газете "Крестьянская правда" появляется первый фельетон Остапа Вишни;

1922 год — день основания первого и крупнейшего шалаша старших пластунов "Лесные Черты";

1944 год — создают Международный валютный фонд;

1960 год — Куба национализировала принадлежащие США сахарные заводы;

1968 год — правозащитник Анатолий Марченко обращается с письмом в BBC и западной печати по поводу введения советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику;

1969 год — Хуан Карлос I официально становится наследником Франсиско Франко на посту главы государства в ранге короля Испании;

1979 год — компания Sony начинает продажу первых бытовых устройств "Walkman";

1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;

1986 год — Палата общин британского парламента председательствует за отмену телесных наказаний в государственных школах;

2001 год — начинается официальный визит в Украину главы Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя;

2014 год — город Северодонецк освобождают от террористов "лнр".

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