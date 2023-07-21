Зеленський провів Ставку: доручив підготувати комплекс дій для продовження «зернового коридору»

Також обговорили питання фронту, північного кордону і перевірки роботи ТЦК.

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Президент Володимир Зеленський 21 липня провів засідання Ставки, де обговорювалися питання зернової ініціативи, ситуації на фронті, захисту північного кордону і перевірки роботи ТЦК. За підсумками Президент наказав підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору».

"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова.

Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору». МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

Фронт. Доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін.

Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ.

Також триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що у рф заявили про припинення дії "зернової угоди".

Після цього країна-терорист почала обстрілювати портову інфраструктуру Одещини.

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