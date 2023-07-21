В Кабміні пояснили, чи вплине націоналізація «Сенс Банку» на виконання ним своїх зобов’язань

В уряді зазначили, що процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи.

Фото: apostrophe.ua

Як раніше повідомлялося, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку» щодо участі держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку банку АТ «СЕНС БАНК».

На урядовому порталі зазначили, що це рішення дасть змогу забезпечити подальшу стабільну роботу банку, захист інтересів вкладників й інших кредиторів банку, у зв’язку із застосуванням до власників істотної участі у банку санкцій, та запобігти негативним наслідкам на фінансовому ринку.

«Постанову прийнято на підставі пропозиції Національного банку про участь держави у виведенні системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК» з ринку та рішення Національного банку про виведення з ринку системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК» з підстав, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», що настали під час здійсненої російською федерацією збройної агресії проти України, а саме застосування міжнародних санкцій та санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК» та відповідно стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано санкцію розпоряджатися активами.

Націоналізація АТ «СЕНС БАНК» не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

Органом управління корпоративними правами за акціями АТ «СЕНС БАНК», що належать державі, визначено Міністерство фінансів України.

Процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи.

Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку, у разі застосування до власників істотної участі у банку санкцій.

Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ «СЕНС БАНК», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників та звернутися з пропозицією до Кабінету міністрів щодо участі держави в цій процедурі.

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