В Кабмине объяснили, повлияет ли национализация «Сенс Банка» на выполнение ним своих обязательств

В правительстве отметили, что процедура национализации банка, в том числе, назначение нового руководства будет обеспечена в кратчайшие сроки для его бесперебойной работы.

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Как ранее сообщалось, Кабинет Министров Украины принял постановление «Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка» по участию государства в лице Министерства финансов Украины в выводе с рынка банка АО «СЕНС БАНК».

На правительственном портале отметили, что это решение позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу банка, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банка, в связи с применением к владельцам существенного участия в банке санкций, и предотвратить негативные последствия на финансовом рынке.

«Постанову прийнято на підставі пропозиції Національного банку про участь держави у виведенні системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК» з ринку та рішення Національного банку про виведення з ринку системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК» з підстав, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», що настали під час здійсненої російською федерацією збройної агресії проти України, а саме застосування міжнародних санкцій та санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів системно важливого банку АТ «СЕНС БАНК» та відповідно стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано санкцію розпоряджатися активами.

Націоналізація АТ «СЕНС БАНК» не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

Органом управління корпоративними правами за акціями АТ «СЕНС БАНК», що належать державі, визначено Міністерство фінансів України.

Процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи.

Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку, у разі застосування до власників істотної участі у банку санкцій.

Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ «СЕНС БАНК», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальный банк решил вывести с рынка «Сенс Банк» из-за санкций против его владельцев и обратиться с предложением в Кабинет министров об участии государства в этой процедуре.

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