В рф задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина

Его обвиняют в экстремизме.

В Москве задержан террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Его обвиняют в экстремизме. Об этом сообщила его супруга, пишут росСМИ.

По этой статье срок за решеткой предусматривает до 20 лет.

Супруга утверждает, что к ним приехали представители следственного комитета и якобы вывезли Гиркина в «неизвестном направлении». На связь он не выходит.

Отметим, что в последнее время террорист Гиркин часто критиковал Путина, Шойгу, ЧВК "Вагнер" и в целом политику Кремля.

Кто такой Гиркин?

Игорь Гиркин был так называемым министром обороны боевиков «днр», а также признавал, что участвовал в аннексии Крыма. Он является одним из обвиняемых по делу об уничтожении самолета Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Офис Генпрокурора Украины в 2020 году объявил Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск, а суд разрешил его принудительную отправку.

Гаагский суд приговорил Гиркина к пожизненному заключению по делу о крушении MH17.

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