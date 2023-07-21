У рф затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна

Його звинувачують у екстремізмі.

У Москві затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Його звинувачують у екстремізмі. Про це повідомила його дружина, пишуть росЗМІ.

За цією статтею строк за ґратами передбачає до 20 років.

Дружина стверджує, що до них приїхали представники слідчого комітету і нібито вивезли Гіркіна у «невідомому напрямку». На зв'язок він не виходить.

Зазначимо, що останнім часом терорист Гіркін часто критикував Путіна, Шойгу, ПВК "Вагнер" та в цілому політику Кремля.

Хто такий Гіркін?

Ігор Гіркін був так званим міністром оборони бойовиків «днр», а також визнавав, що брав участь в анексії Криму. Він є одним з обвинувачених у справі про збиття літака Boeing рейсу MH17 на Донбасі.

Офіс Генпрокурора України у 2020 році оголосив Гіркіну підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Його оголосили в розшук, а суд дозволив його примусове доправлення.

Суд у Гаазі засудив Гіркіна до довічного ув'язнення у справі про катастрофу MH17.

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