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  1. В Україні

Кабмін провів кадрові зміни: погодив призначення очільників двох РДА

13:48, 21 липня 2023
Уряд погодив призначення голів Житомирської та Болградської районних державних адміністрацій.
Кабмін провів кадрові зміни: погодив призначення очільників двох РДА
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Кабінет Міністрів провів 21 липня засідання, на якому погодив призначення двох голів районних державних адміністрацій. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення:

Тарасюка Юрія Володимировича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

Шарафаненка Михайла Володимировича головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області.

Погоджено звільнення:

Тарасюка Юрія Володимировича з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;

Бамбури Геннадія Васильовича з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області.

Також тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства юстиції України на Васильчук Вікторію Олександрівну.

Додамо, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 21 липня.

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