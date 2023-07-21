Кабмін провів кадрові зміни: погодив призначення очільників двох РДА

Уряд погодив призначення голів Житомирської та Болградської районних державних адміністрацій.

Кабінет Міністрів провів 21 липня засідання, на якому погодив призначення двох голів районних державних адміністрацій. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення:

Тарасюка Юрія Володимировича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

Шарафаненка Михайла Володимировича головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області.

Погоджено звільнення:

Тарасюка Юрія Володимировича з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області;

Бамбури Геннадія Васильовича з посади голови Болградської районної державної адміністрації Одеської області.

Також тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства юстиції України на Васильчук Вікторію Олександрівну.

Додамо, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 21 липня.

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