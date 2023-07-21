Кабмин провел кадровые изменения: согласовал назначение руководителей двух РГА

Кабинет Министров провел 21 июля заседание, на котором согласовал назначение двух глав районных государственных администраций.. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласованно назначение:
Тарасюка Юрия Владимировича председателем Житомирской районной государственной администрации Житомирской области;
Шарафаненко Михаила Владимировича председателем Болградской районной государственной администрации Одесской области.
Согласовано увольнение:
Тарасюка Юрия Владимировича с должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области;
Бамбуры Геннадия Васильевича с должности председателя Болградской районной государственной администрации Одесской области.
Также временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства юстиции Украины на Васильчук Викторию Александровну.
Добавим, что Кабмин провел заседание: какие решения приняли 21 июля.
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