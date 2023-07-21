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  1. В Украине

Зеленский провел Ставку: поручил подготовить комплекс действий для продолжения «зернового коридора»

14:07, 21 июля 2023
Также обсудили вопросы фронта, северной границы и проверки работы ТЦК.
Зеленский провел Ставку: поручил подготовить комплекс действий для продолжения «зернового коридора»
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский 21 июля провел заседание Ставки, где обсуждались вопросы зерновой инициативы, ситуации на фронте, защиты северной границы и проверки работы ТЦК. По итогам Президент отдал приказ подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

"Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неежпапа и вице-премьера Кубракова.

Главкому Залужному, командующему ВМС и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы «зернового коридора». МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги.

Фронт. Доклады Главкома, командующих Сырским, Тарнавским. Актуальна ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших исследований по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин.

Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ.

Также идет комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результаты инспекции", - сообщил Зеленский.

Напомним, что в рф заявили о прекращении действия "зернового соглашения".

После этого страна-террорист начала обстреливать портовую инфраструктуру Одесской области.

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