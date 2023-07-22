Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВККС возобновила два конкурса на должности судей, которые не были завершены предыдущим составом Комиссии

Возобновлены конкурсы на 35 вакантных должностей судей местных судов и 7 вакантных должностей судей в судах Донбасса.

Давид Арахамия предлагает обсудить запрет на выезд родственников чиновников во время войны за границу

Глава фракции Слуга народа решил узнать мнение общественности о запрете выезда для семей госслужащих за границу, однако в отношении депутатов ее вводить не предлагает.

Больше вопросов, чем ответов: как Высший совет правосудия «принимал к сведению» отчет председателя ГСА

Кто из членов Высшего совета правосудия решил дать еще один шанс главе ГСА и почему появились два проекта вывода по его отчету.

Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

Комитет Верховной Рады дал разъяснение по дисциплинарному производству против судей

В частности, Комитет определил момент, с которого начинает осуществляться дисциплинарное производство относительно судьи

  1. В Украине

Зеленский и Эрдоган обсудили продление «зернового соглашения»

08:46, 22 июля 2023
Из-за действий рф мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса, — заявил Президент.
Зеленский и Эрдоган обсудили продление «зернового соглашения»
Фото: ОП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Офис Президента. 

Он поблагодарил лидера Турции за плодотворную встречу в Стамбуле, которая состоялась 7 июля, а также отметил принципиальную позицию Турецкой Республики в отношении поддержки будущего членства Украины в НАТО.

Стороны скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование «зернового коридора» Президент Украины назвал абсолютным приоритетом.

«Из-за действий рф мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла в целом над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, собеседники затронули вопросы, связанные с реализацией Украинской формулы мира.

Президент Украины призвал Реджепа Тайипа Эрдогана содействовать возвращению удерживаемых россией украинских пленных и политических заключенных, в том числе крымских татар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва