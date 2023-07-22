Зеленский и Эрдоган обсудили продление «зернового соглашения»

Из-за действий рф мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса, — заявил Президент.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Офис Президента.

Он поблагодарил лидера Турции за плодотворную встречу в Стамбуле, которая состоялась 7 июля, а также отметил принципиальную позицию Турецкой Республики в отношении поддержки будущего членства Украины в НАТО.

Стороны скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование «зернового коридора» Президент Украины назвал абсолютным приоритетом.

«Из-за действий рф мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла в целом над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, собеседники затронули вопросы, связанные с реализацией Украинской формулы мира.

Президент Украины призвал Реджепа Тайипа Эрдогана содействовать возвращению удерживаемых россией украинских пленных и политических заключенных, в том числе крымских татар.

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