Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей

В резерве на замещение должностей судей местных общих судов – 523 кандидата, на замещение должностей судей административных судов – 434 кандидата, на замещение должностей судов хозяйственных судов – 380 кандидатов.

Судьям не стоит блокировать процедуру избрания председателей судов, лучше от этого не будет – ССУ

В Совете судей призвали судейские коллективы к взаимопониманию и напомнили, что избрание председателей судов – это почетная обязанность каждого судьи.

У руководства Службы судебной охраны решили выяснить, какие выводы сделала ССО из событий в Шевченковском райсуде

Также у руководства Службы судебной охраны поинтересовались деталями уголовного производства по факту причастности должностных лиц Службы к нехватке боеприпасов, и необходимостью внедрения сотрудников для массажа.

Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

  1. В Украине

Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Дію, инструкция

22:00, 1 августа 2023
В Минвосстановления отметили, что со временем будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.
Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Дію, инструкция
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

1 августа, стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. Об этом сообщили в Минвосстановления.

С сегодняшнего дня владельцы жилья, чей дом было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Дія.

Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:

  • Разрушено из-за боевых действий после 24 февраля
  • Не подлежит восстановлению
  • Размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как подать заявление

  1. для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);
  2. после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія:

Для подачи заявления требуется:

  • выбрать льготную категорию, если есть;
  • предоставить контактные данные;
  • заказать справку о несудимости в Дії.

Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

В Минвосстановления отмечают, что со временем будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.

Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, или же инвестиции в будущую недвижимость.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду