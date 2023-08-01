Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Дію, инструкция

В Минвосстановления отметили, что со временем будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.

Изображение: freepik.com

1 августа, стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. Об этом сообщили в Минвосстановления.

С сегодняшнего дня владельцы жилья, чей дом было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Дія.

Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:

Разрушено из-за боевых действий после 24 февраля

Не подлежит восстановлению

Размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как подать заявление

для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано); после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія:

Для подачи заявления требуется:

выбрать льготную категорию, если есть;

предоставить контактные данные;

заказать справку о несудимости в Дії.

Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

В Минвосстановления отмечают, что со временем будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.

Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, или же инвестиции в будущую недвижимость.

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