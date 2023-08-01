Полицейские установили человека, который снимал прилет российской ракеты в Кривом Роге

Материалы передали в СБУ.

Источник фото: mvs.gov.ua

Полицейские установили лицо, снимавшее вчера прилет российской ракеты в Кривом Роге. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как отметил глава МВД, практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда в считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах.

Собранные материалы передали в Службу безопасности Украины для принятия решения.

Собранные материалы передали в Службу безопасности Украины для принятия решения. «В результате российского обстрела 6 человек погибли и 75 ранены. Спасено 3-х человек, среди которых 10-летний ребенок. В полицию поступило 177 заявлений от потерпевших. Психологи ГСЧС на местах попадания оказали помощь около 100 горожанам», — сообщил Министр внутренних дел.

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