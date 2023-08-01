Поліцейські встановили людину, яка знімала приліт російської ракети в Кривому Розі

Матеріали передали до СБУ.

Джерело фото: mvs.gov.ua

Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як зазначив очільник МВС, практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських телеграм-каналах.

Зібрані матеріали передали до Служби безпеки України для прийняття рішення.

«Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено. Врятовано 3-х осіб, серед яких 10-річна дитина. До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам», — повідомив Міністр внутрішніх справ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.