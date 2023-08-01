За час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів: у дніпропетровського військкома проведено обшуки

За півтора року повномасштабного вторгнення рф керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро.

Дніпропетровського військкома підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, дніпропетровський військком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

Вартість майна значно перевищує його законні доходи», — йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

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