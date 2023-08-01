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За час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів: у дніпропетровського військкома проведено обшуки

15:26, 1 серпня 2023
За півтора року повномасштабного вторгнення рф керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро.
За час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів: у дніпропетровського військкома проведено обшуки
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Дніпропетровського військкома підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, дніпропетровський військком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

Вартість майна значно перевищує його законні доходи», — йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

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