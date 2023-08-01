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США обмежили безвіз для Угорщини за роздачу паспортів без суворих механізмів перевірки особи – Politico

15:07, 1 серпня 2023
За словами Вашингтона, цей крок став відповіддю на проблеми безпеки.
США обмежили безвіз для Угорщини за роздачу паспортів без суворих механізмів перевірки особи – Politico
Джерело фото: cbp.gov
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Сполучені Штати обмежили участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму через занепокоєння щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Про це повідомляє «Politico».

Відповідно до американської програми безвізового режиму, громадяни країн-учасниць можуть подорожувати до США з метою туризму чи бізнесу на термін до 90 днів без візи, і їм просто потрібна лмше так звана електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Як інформує видання, з вівторка термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

За словами посла США в Будапешті Девіда Прессмана, «існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи».

Він додав, що уряд США вже багато років звертає увагу Будапешта на цю «вразливість у сфері безпеки» за часів різних адміністрацій, але «уряд Угорщини вирішив не закривати її».

«Це питання вибору», – сказав посол. «Поки що уряд Угорщини вирішив не вирішувати цю проблему безпеки, що змусило Сполучені Штати відреагувати».

Після приходу до влади в 2010 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном.

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