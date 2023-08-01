США ограничили безвиз для Венгрии за раздачу паспортов без строгих механизмов проверки личности – Politico

По словам Вашингтона, данный шаг стал ответом на проблемы безопасности.

Источник фото: cbp.gov

Соединенные Штаты ограничили участие Венгрии в своей программе безвизового режима из-за беспокойства относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов.

Об этом сообщает «Politico».

Согласно американской программе безвизового режима, граждане стран-участниц могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы, и им просто нужна только так называемая электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Как информирует издание, со вторника срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократят с двух лет до одного, и ESTA будет действительна только для одноразового использования.

По словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, «существуют сотни тысяч паспортов, которые были выданы правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности».

Он добавил, что правительство США уже много лет обращает внимание Будапешта на эту «уязвимость в сфере безопасности» при разных администрациях, но «правительство Венгрии решило не закрывать ее».

«Это вопрос выбора», – сказал посол. «Пока что правительство Венгрии решило не решать эту проблему безопасности, что вынудило Соединенные Штаты отреагировать».

После прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществило серьезные политические изменения, которые предоставили гражданство этническим венграм за рубежом.

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