Одолжил $280 000 на «развитие бизнеса» по торговле оружием: сообщено о подозрении экс-хранителю на Волыни

Правоохранитель обманул пятерых знакомых.

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На Волыни сообщено о подозрении экс-правоохранителю, обманувшему знакомых на 280 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, с июня 2022 по апрель 2023 правоохранитель обманул пятерых граждан. Он одалживал у знакомых деньги на «развитие бизнеса». Будто бы планировал наладить легальную торговлю оружием и амуницией и продавать ее на территории области.

На самом деле не собирался открывать дело или возвращать заемные средства», — говорится в сообщении.

Подозреваемый завладел сбережениями потерпевших на общую сумму 280 тысяч долларов.

В настоящее время мужчина уволен из правоохранительного органа.

При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении бывшему начальнику сектора одного из районных управлений правоохранительного органа на Волыни по факту мошенничеств, в том числе в крупных и особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного во Львове.

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