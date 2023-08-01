На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов

На перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября в качестве эксперимента применены измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

На восьми перекрестках столицы проводится эксперимент с внедрением смежной светофорной регулировки пешеходов и велосипедистов.

Эксперимент реализован на таких перекрестках:

Просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;

Ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;

Ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;

Ул. Спасская – ул. Волошская;

Ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);

Ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;

Ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);

Ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

В КГГА пишут, что согласно требованиям действующих нормативных документов, движение по велосипедной дорожке на регулируемых перекрестках должно обеспечиваться с использованием соответствующих светофоров. На перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября в качестве эксперимента применены измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.

Изменения прошли согласование с Департаментом патрульной полиции Национальной полиции Украины.

«Такие новации позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные"», - сказано в сообщении.

В «Центре организации дорожного движения» призвали граждан давать отзывы по эксперименту на электронную почту: [email protected].

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