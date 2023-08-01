Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

Большая Палата ВС рассмотрела дело по иску прокуратуры об обязательстве гражданина вернуть земельный участок и определила, что является легитимной целью вмешательства государства

Большая Палата Верховного Суда: Легитимной целью вмешательства государства в право лица на мирное владение имуществом может быть осуществление контроля за пользованием имуществом в соответствии с общими интересами или обеспечение уплаты налогов, других сборов или штрафов.

Судья Верховного Суда Елена Калашникова уволилась в отставку

Судьи Верховного Суда продолжают увольняться в отставку.

  1. В Украине

На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов

21:19, 1 августа 2023
На перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября в качестве эксперимента применены измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.
На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На восьми перекрестках столицы проводится эксперимент с внедрением смежной светофорной регулировки пешеходов и велосипедистов.

Эксперимент реализован на таких перекрестках:

  • Просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
  • Ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
  • Ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;
  • Ул. Спасская – ул. Волошская;
  • Ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
  • Ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
  • Ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
  • Ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

В КГГА пишут, что согласно требованиям действующих нормативных документов, движение по велосипедной дорожке на регулируемых перекрестках должно обеспечиваться с использованием соответствующих светофоров. На перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября в качестве эксперимента применены измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.

Изменения прошли согласование с Департаментом патрульной полиции Национальной полиции Украины.

«Такие новации позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные"», - сказано в сообщении.

В «Центре организации дорожного движения» призвали граждан давать отзывы по эксперименту на электронную почту: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду