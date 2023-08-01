На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов

На восьми перекрестках столицы проводится эксперимент с внедрением смежной светофорной регулировки пешеходов и велосипедистов.
Эксперимент реализован на таких перекрестках:
- Просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
- Ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
- Ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;
- Ул. Спасская – ул. Волошская;
- Ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
- Ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
- Ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
- Ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).
В КГГА пишут, что согласно требованиям действующих нормативных документов, движение по велосипедной дорожке на регулируемых перекрестках должно обеспечиваться с использованием соответствующих светофоров. На перекрестках, где велосипедные дорожки смежны с пешеходными тротуарами, до 1 ноября в качестве эксперимента применены измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.
Изменения прошли согласование с Департаментом патрульной полиции Национальной полиции Украины.
«Такие новации позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные"», - сказано в сообщении.
В «Центре организации дорожного движения» призвали граждан давать отзывы по эксперименту на электронную почту: [email protected].
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