На 8 перехрестях Києва в пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання пішоходів і велосипедистів

На восьми перехрестях столиці проводиться експеримент із впровадженням суміжного світлофорного регулювання пішоходів та велосипедистів.
Експеримент реалізований на таких перехрестях:
- Просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;
- Вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;
- Вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;
- Вул. Спаська – вул. Волоська;
- Вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
- Вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;
- Вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
- Вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).
У КМДА пишуть, що відповідно до вимог чинних нормативних документів, рух велосипедною доріжкою на регульованих перехрестях має забезпечуватися з використанням відповідних світлофорів. На перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада в якості експерименту застосовано змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда.
Зміни пройшли погодження з Департаментом патрульної поліції Національної поліції України.
«Такі новації дозволять зручно регулювати рух всіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні"», - сказано у повідомленні.
У «Центрі організації дорожнього руху» закликали громадян надавати відгуки щодо експерименту на електронну пошту: [email protected]
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