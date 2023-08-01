На 8 перехрестях Києва в пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання пішоходів і велосипедистів

На перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада в якості експерименту застосовано змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

На восьми перехрестях столиці проводиться експеримент із впровадженням суміжного світлофорного регулювання пішоходів та велосипедистів.

Експеримент реалізований на таких перехрестях:

Просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;

Вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;

Вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;

Вул. Спаська – вул. Волоська;

Вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);

Вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;

Вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);

Вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

У КМДА пишуть, що відповідно до вимог чинних нормативних документів, рух велосипедною доріжкою на регульованих перехрестях має забезпечуватися з використанням відповідних світлофорів. На перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада в якості експерименту застосовано змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда.

Зміни пройшли погодження з Департаментом патрульної поліції Національної поліції України.

«Такі новації дозволять зручно регулювати рух всіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні"», - сказано у повідомленні.

У «Центрі організації дорожнього руху» закликали громадян надавати відгуки щодо експерименту на електронну пошту: [email protected]

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