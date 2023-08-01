Суд скасував запис у держреєстрі про зміну президента Федерації боксу України – баталії тривають

За позовом Володимира Продивуса суд скасував запис у держреєстрі про обрання Кирила Шевченка президентом ФБУ, тепер апеляційну скаргу подав Шевченко.

Джерело фото: Champion.com.ua

Господарський суд Києва ухвалив рішення щодо скасування запису в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якому була інформація про обрання Кирила Шевченка президентом Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» (ФБУ) замість Володимира Продивуса.

Таке рішення суд ухвалив 21 червня, розглянувши позов Продивуса.

Згідно з матеріалами судового засідання, Кирило Шевченко був обраний президентом ФБУ на позачерговій конференції федерації, що відбулася 22 лютого 2022 року, а відповідний запис у держреєстрі був зроблений 15 червня 2022 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

На своїй фейсбук-сторінці Продивус назвав рішення про обрання Шевченка президентом ФБУ «рейдерським захопленням Федерації боксу» і підкреслив, що не планує повертатися на посаду глави федерації. Він також зазначив, що нового главу ФБУ оберуть найближчим часом.

«Я за своєю роботою на міжнародному рівні не зможу і не бачу можливим обійняти посаду президента Федерації боксу України, є чимало достойних представників боксерської сім'ї, в яких є такі амбіції і компетентність. Про офіційну дату виборів буде повідомлено пізніше», – написав він.

Шевченко у своєму зверненні, розміщеному на сайті федерації, заявив, що «опоненти незаконно змінили запис єдиного держреєстру» і подав апеляційну скаргу, яку прийняли для подальшого розгляду.

«Я одразу подав апеляційну скаргу, яку прийняли і призначили колегію суддів для подальшого розгляду моєї справи», – повідомив він.

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