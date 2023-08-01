Суд отменил запись в госреестре о смене президента Федерации бокса Украины – баталии продолжаются

По иску Владимира Продивуса суд отменил запись в госреестре об избрании Кирилла Шевченко президентом ФБУ, теперь апелляционную жалобу подал Шевченко.

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Хозяйственный суд Киева принял решение об отмене записи в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в котором была информация об избрании Кирилла Шевченко президентом Всеукраинской общественной организации «Федерация бокса Украины» (ФБУ) вместо Владимира Продивуса.

Такое решение суд принял 21 июня, рассмотрев иск Продивуса.

Согласно материалам судебного заседания, Кирилл Шевченко был избран президентом ФБУ на внеочередной конференции федерации, состоявшейся 22 февраля 2022 года, а соответствующая запись в госреестре была сделана 15 июня 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

На своей фейсбук-странице Продивус назвал решение об избрании Шевченко президентом ФБУ «рейдерским захватом Федерации бокса» и подчеркнул, что не планирует возвращаться на должность главы федерации. Он также отметил, что нового главу ФБУ изберут в ближайшее время.

«Я по своей работе на международном уровне не смогу и не вижу возможным занять должность президента Федерации бокса Украины, есть немало достойных представителей боксерской семьи, у которых есть такие амбиции и компетентность. Об официальной дате выборов будет сообщено позже», – написал он.

Шевченко в своем обращении, размещенном на сайте федерации, заявил, что «оппоненты незаконно изменили запись единого госреестра» и подал апелляционную жалобу, которую приняли для дальнейшего рассмотрения.

«Я сразу подал апелляционную жалобу, которую приняли и назначили коллегию судей для дальнейшего рассмотрения моего дела», – сообщил он.

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