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  1. В Украине

ГНС разъяснила нюансы исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль

08:00, 2 августа 2023
Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий может подаваться налогоплательщиком как отчетная, так и уточняющая.
ГНС разъяснила нюансы исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль
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Государственная налоговая служба разъяснила нюансы исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль.

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий может подаваться налогоплательщиком как отчетная (отчетная новая) так и уточняющая (соответствующие отметки проставляются в поле 1 заглавной части Декларации). При этом если Декларация представляется как уточняющая, то в поле 3 ее заглавной части указывается отчетный (налоговый) период, за который осуществляется уточнение.

Если исправление ошибок осуществляется в отчетной (отчетной новой) Декларации за налоговый период, следующий за периодом, в котором обнаружены ошибки, то в приложении ОП к Декларации налогоплательщик отображает правильные показатели за уточняемый налоговый период и сравнивая их с соответствующими строками Декларации, что уточняется, определяет сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства по налогу на прибыль, пеню и сумму штрафа. Сумма увеличения (уменьшения) налогового обязательства, пеня и сумма штрафа из приложения ОП переносится в часть «Исправление ошибок» Декларации.

Если поправка проводится в уточняющей Декларации, то приложение ОП к Декларации не заполняется, а верные показатели доходов, финансового результата до налогообложения, разниц, возникающих в соответствии с Налоговым кодексом Украины, объекта налогообложения налогом на прибыль указываются в уточняющей Декларации.

На основании сравнения налогового обязательства уточняемой Декларации и Декларации определяется сумма увеличения (уменьшения) налогового обязательства, пеня и сумма штрафа, которые отражаются в части «Исправление ошибок» Декларации (строки 29 – 30, 32 – 33, 34, 36 – 37, 38, 40 – 41).

В случае представления налогоплательщиком уточняющей Декларации к такой Декларации должны быть представлены все приложения, предусмотренные для заполнения соответствующих строк Декларации, независимо от того, исправлялись ли показатели этих строк и приложений Декларации с указанием информации о приложении в таблице «Наличие приложений» Декларации. При этом финансовая отчетность за уточняемые отчетные периоды подается в уточняющую Декларацию только в случае исправления показателей такой финансовой отчетности.

В Декларации за отчетный налоговый период, следующий за периодом, за который была осуществлена поправка, отражаются показатели с учетом проведенных поправок.

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