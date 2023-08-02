Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя визначила склад дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Державна податкова служба звернула увагу на зміни у правилах бронювання військовозобов’язаних

Податківці підкреслили, що відбулися зміни у критеріях визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

САП та НАБУ повідомили про підозру Костянтину Жеваго у справі Князєва

Костянтину Жеваго повідомлено про підозру у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

  1. В Україні

ДПС роз’яснила нюанси виправлення помилок в декларації з податку на прибуток

08:00, 2 серпня 2023
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств може подаватися платником податку як звітна так і уточнююча.
ДПС роз’яснила нюанси виправлення помилок в декларації з податку на прибуток
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державна податкова служба роз’яснила нюанси виправлення помилок в декларації з податку на прибуток.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств може подаватися платником податку як звітна (звітна нова) так і уточнююча (відповідні відмітки проставляються у полі 1 заголовної частини Декларації). При цьому якщо Декларація подається як уточнююча, то у полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення.

Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок» Декларації.

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України, об’єкта оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій уточнюючій Декларації.

На підставі порівняння податкового зобов’язання уточнюючої Декларації та Декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу, які відображаються у частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 29 – 30, 32 – 33, 34, 36 – 37, 38, 40 – 41).

У разі подання платником податку уточнюючої Декларації до такої Декларації мають бути подані усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків Декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків Декларації із зазначенням інформації про подані додатки у таблиці «Наявність додатків» Декларації. При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються подається до уточнюючої Декларації лише у разі виправлення показників такої фінансової звітності.

У Декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду