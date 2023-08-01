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Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

14:27, 1 серпня 2023
Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило оновлену статистику прогресу подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 та 2022 роки.

Нагадаємо, що в 2023 році посадовці можуть поки що добровільно подати декларації за 2021 та 2022 роки, оскільки кампанія по декларуванню за ці роки фактично була зірвана через агресію РФ.

За даними НАЗК, станом на 31 липня 2023 року декларації за 2021 рік добровільно подали:

посадовці категорії «А» та «Б» - 34 802 (всього в Україні близько 200 держслужбовців категорії «А» та близько 42 тисяч держслужбовців категорії «Б»)

народні депутати – 44 (включно з головою Верховної Ради). Зараз у Верховній Раді IX скликання 403 народних депутати

міністри – 5

голови ОДА та ОВА – 7

заступники керівника Офісу Президента – 3 (зараз у керівника Офісу Президента є 10 заступників)

судді – 2 465 (станом на 24 лютого 2022 року в Україні було 5 282 судді)

прокурори, слідчі – 9 796

Щодо декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік, то зазначені декларації поки що подали лише 28 народних депутатів, 2 міністри та 3 голови ОДА/ОВА.

Нагадаємо, що Рада суддів України закликала суддів добровільно подати декларації за 2021 та 2022 роки.

При цьому в НАЗК вже зазначили, що декларації посадовців, які будуть подані останніми, будуть перевірені першими.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», 27 липня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект № 9534, який передбачає відновлення обов’язкового е-декларування для посадовців, з можливістю подальшої перевірки НАЗК вказаних у деклараціях даних.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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