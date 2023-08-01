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Суд оштрафував на 51 гривню хлопця, який слухав пісні Лєпса в центрі Львова

14:32, 1 серпня 2023
Суд призначив мізерне покарання Лук’яну Зайцеву, який разом із друзями в автомобілі гучно слухав пісні російського виконавця Лєпса.
Суд оштрафував на 51 гривню хлопця, який слухав пісні Лєпса в центрі Львова
Фото: соцмережі
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Галицький районний суд Львова оштрафував на 51 грн хлопця, який разом із друзями в автомобілі гучно слухав пісні російського виконавця в центрі міста. Про це повідомляє Zaxid.net

Так, 20-річного Лук’яна Зайцева покарали за дрібне хуліганство за ст. 173 КУпАП.

Зазначається також, що хлопець має сплатити ще 537 грн судових витрат. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Як відомо, 7 травня в центрі Львова журналіст вирішив зробити зауваження водію та пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали пісню російського виконавця Лєпса. Артист публічно підтримав російську агресію та відвідував окуповані території України. Перехожий знімав інцидент на відео, і після зауваження пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон та вдарити в обличчя. Пізніше автомобіль припаркували на пл. Міцкевича, а самі хлопці з місця конфлікту втекли.

За кермом автомобіля був 26-річний житель Донецької області, а агресивним пасажиром виявився 20-річний житель Одеси.

9 травня стало відомо, що їм вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ.

Пізніше у соцмережах користувачі опублікували відео, на яких 20-річний учасник інциденту просив вибачення за свій вчинок та зазначав, що їде у поліцію давати свідчення.

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