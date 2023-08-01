Привласнили майже 4 млн грн: столичних чиновників судитимуть за зловживання на шкільному харчуванні

Підозрюють посадовця РДА та керівника КП у заволодінні коштами місцевого бюджету.

Джерело фото: Бюро економічної безпеки України

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника управління освіти однієї з районних держадміністрацій у місті Києві та директора комунального підприємства. Їм інкриміновано заволодіння коштами місцевого бюджету та підроблення офіційних документів, – повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, посадовець РДА та керівник комунального підприємства заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму майже 4 млн грн.

РДА перерахувала кошти цьому підприємству на підставі актів виконаних робіт, складених ще до укладання договору надання послуг з харчування для 30 столичних закладів освіти. Однак відповідні послуги з харчування дітей у згаданий період взагалі не надавались.

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