Присвоили почти 4 млн грн: столичных чиновников будут судить за злоупотребления на школьном питании

Подозревают чиновника РГА и руководителя КП в завладении средствами местного бюджета.

Источник фото: Бюро экономической безопасности Украины

В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника управления образования одной из районных госадминистраций в городе Киеве и директора коммунального предприятия. Им инкриминируется завладение средствами местного бюджета и подделка официальных документов, - сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие установило, что весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, чиновник РГА и руководитель коммунального предприятия завладели средствами местного бюджета на общую сумму почти 4 млн грн.

РГА перечислила средства этому предприятию на основании актов выполненных работ, составленных еще до заключения договора предоставления услуг по питанию для 30 столичных учебных заведений. Однако соответствующие услуги по питанию детей в упомянутый период вообще не предоставлялись.

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