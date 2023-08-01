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МВД отменило ограничения для будущих водителей на количество попыток сдачи практических экзаменов

14:08, 1 августа 2023
Практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз с 1 августа.
МВД отменило ограничения для будущих водителей на количество попыток сдачи практических экзаменов
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Министерство внутренних дел отменило ограничение на количество попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает МВД.

Так, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

  • неограниченное количество попыток для составления теории;
  • неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (если неуспешно сдали) составляет не менее 10 дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.

Ранее мы писали, что будущие водители смогут изучать теорию без автошколы: вступил в силу закон.

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