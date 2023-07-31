Майбутні водії зможуть вивчати теорію без автошколи: набрав чинності закон

Восени навчання в автошколі стане необов’язковим для першого – теоретичного модуля.

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Із 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і основи надання домедичної допомоги — самостійно чи в автошколі. Відповідні зміни вносить Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами», який набув чинності 29 липня. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Мова про теоретичний модуль підготовки водіїв, після якого складається перший іспит — теоретичний іспит в сервісному центрі МВС.

Зараз на цей модуль в автошколах передбачено 64 години лекцій. І без свідоцтва про закінчення теоретичного курсу підготовки в автошколі у кандидатів у водії поки немає права складати теоретичний іспит в сервісних центрах МВС.

Восени навчання в автошколі стане необов’язковим для першого — теоретичного модулю. А для другого — практичного курсу навчання потрібно буде звертатись до акредитованих навчальних закладів.

Тобто, для уроків з керування транспортними засобами потрібен буде інструктор автошколи, спеціально переобладнане навчальне авто і визначена кількість годин для кожної з категорій, яку треба провести за кермом. І тільки після проходження практичного навчання в автошколі можна буде скласти внутрішній іспит, а потім і іспит в сервісному центрі МВС.

Що залишається незмінним в іспитах для отримання права керування транспортними засобами?

Єдиний законний спосіб отримання посвідчення водія вперше чи відкриття у наявному посвідченні нових категорій – це звернутись до будь-якого сервісного центру МВС, де є екзаменація та успішно скласти іспити.

Раніше ми писали, що Рада дозволила майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи.

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