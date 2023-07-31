Будущие водители смогут изучать теорию без автошколы: вступил в силу закон

Осенью обучение в автошколе станет необязательным для первого – теоретического модуля.

Фото: focus.ua

С 29 октября кандидат в водители сможет выбирать, как учить правила дорожного движения, основы строения транспортного средства и основы предоставления медицинской помощи — самостоятельно или в автошколе. Соответствующие изменения вносит Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами», который вступил в силу 29 июля. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Речь идет о теоретическом модуле подготовки водителей, после которого сдается первый экзамен — теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

Сейчас на этот модуль в автошколах предусмотрено 64 часа лекций. И без свидетельства об окончании теоретического курса подготовки в автошколе у кандидатов в водители пока нет права сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД.

Осенью обучение в автошколе станет необязательным для первого – теоретического модуля. А для второго — практического курса обучения нужно будет обращаться в аккредитованные учебные заведения.

То есть, для уроков по управлению транспортными средствами потребуется инструктор автошколы, специально переоборудованный учебный автомобиль и определенное количество часов для каждой из категорий, которую нужно провести за рулем. И только после прохождения практического обучения в автошколе можно будет сдать внутренний экзамен, а затем и экзамен в сервисном центре МВД.

Что остается неизменным в экзаменах для получения права на управление транспортными средствами?

Единственный законный способ получения водительского удостоверения впервые или открытие в существующем удостоверении новых категорий – это обратиться в любой сервисный центр МВД, где есть экзаменация и успешно сдать экзамены.

Ранее мы писали, что Рада разрешила будущим водителям изучать теорию без автошколы.

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