Рада разрешила будущим водителям изучать теорию без автошколы

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект, которым разрешается будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права».

Верховная Рада подддержала во втором чтении и в целом законопроект №7354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами, который, в частности, предусматривает, что будущие водители смогут самостоятельно изучать теорию и готовиться к сдаче теоретической части экзамена «на права»

Принятым законом внесены изменения в статью 15 закона «О дорожном движении» и предусмотреть, что теоретическую часть экзамена «на права» будущие водители могут сдать не посещая занятия в автошколе, а, овладев программой самостоятельно.

Кроме этого, вводятся штрафы для должностных лиц автошкол за нарушение порядка подготовки и повышения квалификации водителей в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с запретом работать в сфере подготовки водителей на год. Как отмечается в пояснительной записке, ненадлежащая подготовка водителей создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровья граждан. В тоже время из документа не ясно, каким образом будет устанавливаться ненадлежащий уровень подготовки.

Также Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей, которая предусматривает штрафы должностных лиц сервисных центров МВД за нарушение установленного порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами на сумму от 1 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в четырех областях Украины стартует пилотный проект по сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД.

Автор Ярослав Конощук

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