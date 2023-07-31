В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников

Минобороны заключило договор с турецкой компанией Baykar Makina.

Источник фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina подписали документ о строительстве сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

«Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр», - сказал Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

Такое сотрудничество разовьет Рамочное соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

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