В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников

Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Makina подписали документ о строительстве сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.
Об этом пишет пресс-служба Минобороны.
«Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр», - сказал Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.
Такое сотрудничество разовьет Рамочное соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.