В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотників

Міноборони уклало договір з турецькою компанією Baykar Makina.

Джерело фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina підписали документ про будівництво сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.

Про це пише пресслужба Міноборони.

«Цей спільний проект закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр», - сказав Держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко.

Така співпраця розвине Рамкову угоду між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

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