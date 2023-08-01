Устроилась корректировщицей огня: в Николаеве задержали информаторку «ручного» блогера фсб

СБУ задержала в Николаеве информаторку «ручного» блогера фсб, который корректировал воздушные удары по Украине.

В Николаеве разоблачили предательницу, которая «сливала» врагу информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона. Теперь ей грозит пожизненное заключение, – сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина передала фото и видео с мест вражеских «прилетов» по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву, более известному под псевдонимом «Лохматий», который находится во временно оккупированном Донецке и работает на фсб.

Далее вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевскую область.

Кроме того, полученные от информаторки медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов для международного рупора кремля «РИА Новости».

По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения рф неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в различных пабликах страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

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