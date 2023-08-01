Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

Суддя Верховного Суду Олена Калашнікова звільнилась у відставку

Судді Верховного Суду продовжують звільнятись у відставку.

Велика Палата розглянула справу про стягнення шкоди за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП

В цій справі ВП Верховного Суду вирішувала питання, в яких випадках договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є ФОП, підлягає нотаріальному посвідченню.

  1. В Україні

Влаштувалася коригувальницею вогню: у Миколаєві затримали інформаторку «ручного» блогера фсб

17:36, 1 серпня 2023
СБУ затримала у Миколаєві інформаторку «ручного» блогера фсб, який коригував повітряні удари по Україні.
Влаштувалася коригувальницею вогню: у Миколаєві затримали інформаторку «ручного» блогера фсб
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Миколаєві викрили зрадницю, яка «зливала» ворогу інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення, – повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка передала фото та відео з місць ворожих «прильотів» по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза проросійському блогеру Сергію Лебедєву, більш відомому під псевдонімом «Лохматий», який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на фсб.

Далі ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївську область.

Крім того, одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупору кремля «РИА Новости».

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення рф неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду