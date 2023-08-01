Влаштувалася коригувальницею вогню: у Миколаєві затримали інформаторку «ручного» блогера фсб

СБУ затримала у Миколаєві інформаторку «ручного» блогера фсб, який коригував повітряні удари по Україні.

У Миколаєві викрили зрадницю, яка «зливала» ворогу інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення, – повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка передала фото та відео з місць ворожих «прильотів» по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза проросійському блогеру Сергію Лебедєву, більш відомому під псевдонімом «Лохматий», який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на фсб.

Далі ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївську область.

Крім того, одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупору кремля «РИА Новости».

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення рф неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.