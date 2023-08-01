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єОселя: з 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло

17:17, 1 серпня 2023
Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.
єОселя: з 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло
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У вівторок, 1 серпня, набули чинності ухвалені Урядом зміни до  Постанови КМУ №856. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Крім того, за новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

  • ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться.

Квартиру можна обрати за такими параметрами:

  • у будинку не старшому трьох років;
  • у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником (перелік доступний на сайтах банків).

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї.

Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Завдяки цьому більш, ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.

Подати заявку на участь у програмі можна на платформі Дія за посиланням.

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