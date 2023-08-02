$2000 за відстрочку від мобілізації: на Вінниччині повідомлено про підозру військовослужбовцю

Військовослужбовцю Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

На Вінниччині повідомлено про підозру військовослужбовцю обласного військкомату, який вимагав 2000 доларів за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону військовослужбовцю Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

«За даними слідства, військовослужбовець за неправомірну вигоду обіцяв військовозобов’язаному вплинути на прийняття рішення військовими посадовими особами центру комплектування щодо надання йому відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією без наявних на те законних підстав», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 2000 доларів.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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