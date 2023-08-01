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Як ВПО відновити паспорт громадянина України: роз’яснення

16:40, 1 серпня 2023
Для відновлення паспорта необхідно пройти процедуру ідентифікації.
Як ВПО відновити паспорт громадянина України: роз’яснення
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Українцям, які втратили свої документи при евакуації із територій бойових дій, для відновлення паспорта необхідно пройти процедуру ідентифікації. Вона може ускладнитися, якщо особа не має змоги надати інший документ, в якому міститься її фотографія.

Як відбувається процедура ідентифікації за таких умов, роз’яснили у Державній міграційній службі:

Перевірка факту належності особи до громадянства України може проводитись із використанням Єдиного державного демографічного реєстру, наявних обліків ДМС, а також інших інформаційних баз.

У процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник. У разі неможливості ідентифікувати особу за отриманою інформацією застосовується процедура опитування свідків, які були зазначені заявником. Така процедура може бути проведена у режимі відеоконференцзв’язку.

Під час відеоконференцзв’язку свідком пред’являються документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус члена сім’ї. Копії таких документів надсилаються на електронну пошту територіального органу/підрозділу ДМС, яким проводиться відеоконференцзв’язок.

Працівником ДМС ведеться відеозапис відеоконференцзв’язку. Запис долучається до заяви-анкети, яка подається для оформлення нового паспорта.

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