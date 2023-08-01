Як ВПО відновити паспорт громадянина України: роз’яснення

Для відновлення паспорта необхідно пройти процедуру ідентифікації.

Українцям, які втратили свої документи при евакуації із територій бойових дій, для відновлення паспорта необхідно пройти процедуру ідентифікації. Вона може ускладнитися, якщо особа не має змоги надати інший документ, в якому міститься її фотографія.

Як відбувається процедура ідентифікації за таких умов, роз’яснили у Державній міграційній службі:

Перевірка факту належності особи до громадянства України може проводитись із використанням Єдиного державного демографічного реєстру, наявних обліків ДМС, а також інших інформаційних баз.

У процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник. У разі неможливості ідентифікувати особу за отриманою інформацією застосовується процедура опитування свідків, які були зазначені заявником. Така процедура може бути проведена у режимі відеоконференцзв’язку.

Під час відеоконференцзв’язку свідком пред’являються документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус члена сім’ї. Копії таких документів надсилаються на електронну пошту територіального органу/підрозділу ДМС, яким проводиться відеоконференцзв’язок.

Працівником ДМС ведеться відеозапис відеоконференцзв’язку. Запис долучається до заяви-анкети, яка подається для оформлення нового паспорта.

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