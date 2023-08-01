«ПриватБанк» продовжив дію прострочених карток: нюанси користування

Із 1 серпня 2023 року державний «ПриватБанк» подовжив період використання всіх карток на 24 місяці, – повідомляє пресслужба банку.
Тобто клієнти можуть зараз не перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки по закінченню терміну, що вказаний на картці.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват24;
- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Однак для оплати в інтернеті необхідно створити Digital-картку в Приват24 і перерахувати на неї кошти.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.