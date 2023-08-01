«ПриватБанк» продовжив дію прострочених карток: нюанси користування

«ПриватБанк» продовжив дію прострочених карток на два роки.

Із 1 серпня 2023 року державний «ПриватБанк» подовжив період використання всіх карток на 24 місяці, – повідомляє пресслужба банку.

Тобто клієнти можуть зараз не перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки по закінченню терміну, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Однак для оплати в інтернеті необхідно створити Digital-картку в Приват24 і перерахувати на неї кошти.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.