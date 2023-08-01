Як виглядає зараз Кримський міст: фото

З'явилися супутникові знімки ремонту Кримського мосту.

Джерело фото: nv.ua

У мережі опублікували нові супутникові знімки з Кримського мосту, в якому росіяни «латають» діри після «бавовни» 17 липня, в результаті чого, впав проліт.

Співробітника відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік опублікував у Twitter фото з Кримського мосту, який росіяни ремонтують.

«Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.