Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

Большая Палата ВС рассмотрела дело по иску прокуратуры об обязательстве гражданина вернуть земельный участок и определила, что является легитимной целью вмешательства государства

Большая Палата Верховного Суда: Легитимной целью вмешательства государства в право лица на мирное владение имуществом может быть осуществление контроля за пользованием имуществом в соответствии с общими интересами или обеспечение уплаты налогов, других сборов или штрафов.

Судья Верховного Суда Елена Калашникова уволилась в отставку

Судьи Верховного Суда продолжают увольняться в отставку.

  1. В Украине

Как выглядит сейчас Крымский мост: фото

19:43, 1 августа 2023
Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста.
Как выглядит сейчас Крымский мост: фото
Источник фото: nv.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В сети опубликовали новые спутниковые снимки с Крымского моста, в котором россияне "латают" дыры после «бавовны» 17 июля, в результате чего, упал пролет.

Сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк опубликовал в Twitter фото с Крымского моста, который россияне ремонтируют.

«Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду