Как выглядит сейчас Крымский мост: фото

Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста.

Источник фото: nv.ua

В сети опубликовали новые спутниковые снимки с Крымского моста, в котором россияне "латают" дыры после «бавовны» 17 июля, в результате чего, упал пролет.

Сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк опубликовал в Twitter фото с Крымского моста, который россияне ремонтируют.

«Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива», – говорится в сообщении.

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