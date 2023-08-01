Вместо пгт – поселки: ответы на самые «острые» вопросы

Рада приняла законопроект о решении (десоветизации) отдельных вопросов административно-территориального устройства.

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Верховная Рада приняла законопроект №8263, который предусматривает десоветизацию порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины. В законе предлагается установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков сел. Кроме того, вводится еще одна категория, которая не является населенным пунктом – поселение. Речь идет о месте компактного проживания, где нет постоянного состава населения.

Народный депутат Виталий Безгин ответил на основные вопросы относительно принятого законопроекта:

Зачем «убили» ПГТ?

Конституция Украины не предусматривает поселков городского типа, как явлений – только триаду населенных пунктов: город, поселок и село. Термин «поселок городского типа» появился в СССР в 1922 году, а в УССР его начали использовать через 3 года вместо понятия «городок». Наконец-то попрощались с советским наследием, которое не соответствует нашему Основному Закону.

Если в селе/поселке проживает более 10 тыс человек, означает ли это, что оно автоматически приобретает статус города?

Нет, автоматического изменения статуса, то есть "понижения" или "повышения" статуса для населенных пунктов не предусмотрено вообще. Закон лишь предоставляет механизм и прозрачную процедуру сделать это по желанию общины.

Кого изменения касаются автоматически?

Исключительно поселков городского типа. В результате, 881 поселок городского типа будет переведен в категорию поселков

Теряют ли поселковые или другие общины (и их жители) какие-либо льготы или преференции?

Нет, законом не предусмотрено никаких изменений в секторальное законодательство. Кроме того, именно для сохранения категорий льгот было принято решение не переводить ПГТ автоматически в статус городов.

Надо ли менять паспорт, нотариальные документы, документы на жилье или любые другие бумаги в связи с принятием закона?

Нет, закон не содержит обратной силы во времени, поэтому все ваши документы продолжают действовать и никакой перерегистрации не требуется.

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