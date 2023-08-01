Около 6,2 млн украинцев сейчас находится за границей из-за войны

Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 млн украинцев, которые выехали после начала полномасштабного вторжения.

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Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что сейчас за границей находятся около 6,2 млн украинцев. Об этом пишет «Укринформ».

«Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию», - отметила Бережная.

По ее словам, данные получают и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Также имеют информацию от мобильных операторов и от аналитических учреждений.

Бережная подчеркнула, что собранная информация прорабатывается и сверяется с данными Государственной пограничной службы Украины, чтобы получить конкретную цифру.

В то же время, отметила заместитель министра экономики, в Украине более чем 5 млн зарегистрированных внутриперемещенных лиц. Однако, по ее словам, не все граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома, регистрируются как ВПЛ.

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