Близько 6,2 млн українців зараз знаходиться за кордоном через війну

Мінекономіки підрахувало, що зараз за кордоном перебувають близько 6,2 млн українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення.

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Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила, що зараз за кордоном перебувають близько 6,2 млн українців. Про це пише «Укрінформ».

«Зараз ми дійсно маємо велику внутрішню міграцію і велику зовнішню міграцію», - зазначила Бережна.

За її словами, дані отримують і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Європейського Союзу. Також мають інформацію від мобільних операторів і від аналітичних установ.

Бережна підкреслила, що зібрана інформація опрацьовується і звіряється з даними Державної прикордонної служби України, щоб отримати конкретну цифру.

Водночас, зазначила заступниця міністра економіки, в Україні більше як 5 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Однак, за її словами, не всі громадяни, які були змушені залишити свої домівки, реєструються як ВПО.

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