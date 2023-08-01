Замість смт – селища: відповіді на «найгостріші» запитання

Рада ухвалила законопроєкт про вирішення (дерадянізацію) окремих питань адміністративно-територіального устрою.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8263, який передбачає дерадянізацію порядку розв’язання окремих питань адміністративно-територіального устрою України. У законі пропонується встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл. Крім того, запроваджується ще одна категорія, яка не є населеним пунктом – поселення. Йдеться про місце компактного проживання, де немає сталого складу населення.

Народний депутат Віталій Безгін відповів на основні запитання щодо ухваленого законопроєкту:

Навіщо «вбили» СМТ?

Конституція України не передбачає селищ міського типу, як явищ – лише тріаду населених пунктів: місто, селище і село. Термін «селище міського типу» з'явився в СРСР в 1922 році, а в УРСР його почали використовувати через 3 роки замість поняття «містечко». Нарешті попрощалися із радянською спадщиною, що не відповідає нашому Основному Закону.

Якщо у селі/селищі проживає понад 10 тис осіб, чи означає це, що воно автоматично набуває статусу міста?

Ні, автоматичної зміни статусу, тобто «пониження» чи «підвищення» статусу для населених пунктів не передбачено взагалі. Закон лише надає механізм та прозору процедуру зробити це за бажанням громади.

Кого зміни стосуються автоматично?

Виключно селищ міського типу. В результаті, 881 селище міського типу буде переведено до категорії селищ

Чи втрачають селищні або інші громади (та їх мешканці) будь-які пільги чи преференції?

Ні, законом не передбачено жодних змін до секторального законодавства. Крім того, саме для збереження категорій пільг було ухвалено рішення не переводити СМТ автоматично у статус міст.

Чи треба змінювати паспорт, нотаріальні документи, документи на житло чи будь-які інші папери у зв’язку з прийняттям закону?

Ні, закон не містить зворотньої сили в часі, тому усі ваші документи продовжують діяти і жодної перереєстрації не потребується.

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