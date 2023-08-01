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  1. В Украине

Как ВПЛ восстановить паспорт гражданина Украины: разъяснение

16:40, 1 августа 2023
Для восстановления паспорта необходимо пройти процедуру идентификации.
Как ВПЛ восстановить паспорт гражданина Украины: разъяснение
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Украинцам, которые потеряли свои документы при эвакуации с территорий боевых действий, для восстановления паспорта необходимо пройти процедуру идентификации. Она может усложниться, если лицо не имеет возможности предоставить другой документ, в котором содержится его фотография.

Как происходит процедура идентификации при таких условиях, разъяснили в Государственной миграционной службе:

Проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов ГМС, а также других информационных баз.

В процессе проверки принимается во внимание вся информация, которую сообщил заявитель. В случае невозможности идентифицировать личность по полученной информации применяется процедура опроса свидетелей, которые были указаны заявителем. Такая процедура может быть проведена в режиме видеоконференцсвязи.

Во время видеоконференцсвязи свидетелем предъявляются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус члена семьи. Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа / подразделения ГМС, которым проводится видеоконференцсвязь.

Работником ГМС ведется видеозапись видеоконференцсвязи. Запись приобщается к заявлению-анкете, которая подается для оформления нового паспорта.

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